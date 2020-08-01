Bodrum'daki yangın söndürüldü mü? | Bodrum'daki yangın son dakika
Bodrum'daki yangın söndürüldü mü? Bodrumda meydana gelen yangının son durumu merak konusu haline geldi. Belli olmayan bir nedenden çıkan yangının sonucu haberin detayında yer alıyor. İşte Muğla'nın bodrum ilçesinde çıkan yangının son dakika haberi...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
Turgutreis Mahallesi Bayrak Tepesi mevkisinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile AKUT ekipleri de destek veriyor.