Bodrum'daki dev yangın kontrol altına alındı

Bodrum'daki dev yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kontrol altına alındı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada demirli motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryata daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışması sırasında ekipler rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Çalışmalara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek verdi. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında motoryatlardan 7'si batarken, birinde hasar meydana geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Mandalinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç istenmeyen bir olayın yaşandığını belirterek, ekiplerin karadan ve denizden yangına müdahale ettiğini, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

