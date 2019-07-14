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Bodrum’da Zorba rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Opera ve Balesi’nce (ADOB) 6 yıldır kapalı gişe sahnelenen “Zorba” balesi, Tarihi Bodrum Kalesi’nde sanatseverlerle buluştu.

14 Temmuz 2019 Pazar 01:49
Bodrum’da Zorba rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Opera ve Balesi’nce (ADOB) 6 yıldır kapalı gişe sahnelenen “Zorba” balesi, Tarihi Bodrum Kalesi’nde sanatseverlerle buluştu.


Dünyanın en popüler eserlerinden olan ve birçok ülkede sahnelenen “Zorba” isimil bale gösterisi, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde iki gün arka arkaya seyirci karşısına çıktı. Bodrum Kalesi’nde sahnelenen gösteri için 50 kişilik oyuncu gurubu sahne aldı. İlk gün gösterisini ise binden fazla sanatsever izledi.


ADOB Müdür yardımcısı Volkan Ersoy, ’Zorba’nın uzun yıllar önce koreografisi hazırlanan ve tüm dünyada yankı uyandıran bir eser’ olduğunu söyledi.


Eser, “Mikis Theodorakis’in kulaklarımıza aşina müzikleriyle bezeli. Finalde olmazsa olmaz Grek kültürünün sirtakisi var. Medeniyet olarak birbirine yakın iki ülkenin dansı, müziği bu eserde iç içe. Benzer dans adımlarının olduğu güzel bir eser. İçinde stilize edilmiş folklorik adımlar mevcut” dedi.


Nikos Kazancakis’in ünlü eseri Zorba’nın orkestra şefliğini Bujor Hoinic, koreografisini Lorca Massine üstleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 01:49
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