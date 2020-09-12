Bodrum'da zihinsel engelli Aypar'a polisten doğum günü sürprizi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, zihinsel engelli 24 yaşındaki Aypar Öztürk'e doğum günü hediyesi olarak polis motosikletiyle şehir turu yaptırdı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede oturan Öztürk ailesinin talebi üzerine, hafif zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi için harekete geçti.

Ailenin isteğini kırmayan ekipler, Öztürk ile annesi Türk müziği sanatçısı Asiye Palu ile Bodrum Kaymakamlığı önünde bir araya geldi. Burada ekiplerle bir süre sohbet eden Öztürk ve annesi, polis telsizinden merkeze hitaben "İyi çalışmalar." anonsu yaptı.

Telsizden yanıt alan engelli genç, mutluluk yaşadı.

Daha sonra ekibin motosikletinin arkasına binen Öztürk, bir polisin de nezaretinde şehir turu yaptı. Engelli genç, turda keyifli dakikalar geçirdi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hep hayali olan polis motosikletine binmekten çok mutlu olduğunu belirterek, emniyet yetkililerine teşekkür etti.