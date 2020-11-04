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Aktüel Bodrum'da zabıta adayları spor testinde ter döktü
Aktüel

Bodrum'da zabıta adayları spor testinde ter döktü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:45:32 -
Bodrum'da zabıta adayları spor testinde ter döktü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta memuru olmak isteyen adaylar şınav, mekik ve koşu testinde ter döktü.

Bodrum Belediyesi Başkanlığı bünyesinde, KPSS puanı ile zabıta memuru alımı için başlatılan süreç tamamlandı.

Müracaat eden kişilerden puanı yeterli olanlar, mülakat ve uygulamalı sınav için çağrıldı. Mülakata çağrılan 39'u kadın 125 adaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk olarak sözlü mülakat yapıldı.

Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleşen mülakatın ardından zabıta adayları spor testine alındı.

Beş kişilik komisyon yönetiminde gerçekleştirilen zabıta memuru alım aşamalarından sonuncusu olan spor testi, Bodrum Şehir Stadı'nda yapıldı.

Şınav, mekik ve koşu uygulamasına alınan adaylardan, kazanan 25 kişinin isimleri, önümüzdeki günlerde açıklanacak.


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