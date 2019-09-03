0553 313 94 23

Bodrum'da "yaralı fok" ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde yaralı bir fok balığı olduğu ihbarı, ekiplerin hareketli dakikalar yaşamasına neden oldu- Ekiplerin yaptığı araştırmada, yetişkin dişi Akdeniz fokunun yaralanmadığı, bölgeye beslenmek için geldiği tespit edildi

03 Eylül 2019 Salı 18:44
Bodrum'da "yaralı fok" ihbarı ekipleri alarma geçirdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi sahilinde görülen ve yaralı olduğu ihbarı verilen yetişkin Akdeniz foku, hareketli dakikalar yaşattı.

Gündoğan Mahallesi Mezgit Koyu kıyısında sahile yakın alanda yetişkin ve yaralı bir Akdeniz foku ihbarını alan Bodrum AKUT, Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Foku Araştırma Grubu yetkilileri kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.

Ekipler bölgede yaptıkları gözlem ve araştırmada, kıyıya yakın bir alanda su yüzeyine çıkan zaman zaman da denize dalan Akdeniz fokunu bir süre izledi.

Nesli tükenmekte olan yaklaşık 2 metre boyundaki yetişkin dişi Akdeniz fokunun, sağlıklı olduğunun anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı. Fokun uzun bir süre bölgede beslenmeye ve yaşamaya devam ettiği gözlendi.

Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubuna (SAD-AFAG) Gönüllüsü Umay Karabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz fokundan Bodrum ve çevresinde 9 adet bulunduğunu söyledi.

Bu hayvanı bölgede gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Karabaş, "Yaşlı dişi bir fok. Bu foku burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Çünkü nesli tükenmekte olan canlılardan. Bodrum'da 9, Türkiye sınırlarında da 100'e yakın bulunuyor. İnsanlar bir fok gördüğünde, durumu, 0 533 488 58 58 numaralı Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağı'na (AFBİKA) bildirebilirler." diye konuştu.

Doğa sever Mustafa Ünlü de yetişkin dişi Akdeniz fokunun davranışlarını izlediklerini ve görüntüleri SAD-AFAG'a gönderdiklerini belirterek, durumun değerlendirilmesi sonrası fokun durumunda anormal ve fiziksel hiçbir yara tespit edilmediğini vurguladı.

Öte yandan bölgede denize giren yerli ve yabancı tatilciler de bir süre foku izleyerek, cep telefonlarıyla görüntüledi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:44
  1. Akdeniz Foku
  2. Bodrum
  3. Fok
  4. Gündoğan
  5. KOY
  6. Muğla
  7. yaralı fok

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akhisar Belediye Meclisi gündemindeki maddeleri görüştü
    1. Akhisar Belediye Meclisi gündemindeki..
    2. YKS ek tercihleri ne zaman hangi..
    3. Rusya'nın Irak planı deşifre oldu
    4. Davutoğlu ekibinden yeni açıklama!..
    5. Fikret Orman, şampiyonlukta iddialı
    6. Bodrum'da "yaralı fok" ihbarı ekipleri..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev..
    8. Antalya trafiği havadan helikopter ve..
    9. "Türkiye'nin güneyinde çok sayıda..
    10. Antalya Polisi, Orman Müdürlüğüyle..
    11. Kocası tarafından öldürülen kadın..
    12. Ankaragücü'nde yeni hoca belli oldu
    13. Gözgeç: “Kadınlar dünya boksunda ilk..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Türkiye..
    15. Beytüşşebaplı öğrenciler Sivas’ı gezdi
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Fikret Orman: “Transfer döneminde..
    18. MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin..
    19. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas..
    20. 'Kadın terörü'! Cani kadın yoldan..
    21. Kastamonu’da ATV devrildi: 1 ölü
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı..
    23. Şırnaklı öğrencilerden Sivasspor’a..
    24. Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da
    25. Fatih’te 18 yaşındaki genci öldüren..
    26. Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi
    27. GÜNCELLEME 2 - Muğla'da orman yangını
    28. Bursaspor - Fenerbahçe maçı çocuklar..
    29. AFAD'dan "afet çantası" hazırlama..
    30. "Orman varlığımız 2019'da 22,6 milyon..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız