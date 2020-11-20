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Aktüel Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:35:14 -
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.K'nin, üzerinde, evinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 32 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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