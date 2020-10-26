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Aktüel Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 24 yabancı uyruklu kurtarıldı
Aktüel

Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 24 yabancı uyruklu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:56:59 -
Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 24 yabancı uyruklu kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Akyarlar açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 24 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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