Bodrum'da Türk kara sularına geri itilen 24 yabancı uyruklu kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Akyarlar açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 24 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.