Bodrum'da tekne battı: 1 kişi öldü, 16 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bugün saat 09.00 sıralarında Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında tekne battığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 'Yaşam' adı verilen operasyon düzenlendi. Kısa sürede bölgeye 3 sahil güvenlik botu ile 1 helikopter, BodrumKıyı Emniyet ile Bodrum Deniz Kurtarma Derneği botları sevk edildi. 6 metre uzunluğundaki teknedeki 16 kaçak kurtarılırken, 1 kadının ise cesedine ulaşıldı.

Kıyıya getirilen büyük bölümü Suriye ve Somali uyruklu 16 göçmenden 12'si ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Hastaneye sevk edilen kaçaklardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. İçinde başka kimsenin bulunmadığı belirlenen teknenin daha sonra sudan çıkartılacağı öğrenildi.