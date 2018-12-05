Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama

Bodrum'da tefecilik yaptığı öne sürülen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün düzenledikleri operasyonla, ilçede tefecilik yaptığı öne sürülen A.K. ve A.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 222 mermi, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. ve A.T., bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.