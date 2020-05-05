Bodrum'da polislerden küçük Aysima'ya doğum günü sürprizi
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, 5 yaşına giren Aysima Uysal'a evinde doğum günü sürprizi yaptı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde oturan Uysal ailesinin talebi üzerine, 5 yaşındaki Aysima için doğum günü pastası aldı. Eve gelen polisleri ellerinde pastayla karşısında gören Aysima sevinç yaşadı.
Pastanın üstündeki mumları söndüren Aysima için polisler ve aile üyeleri birlikte doğum günü şarkısı söyledi.