Bodrum'da oteller yerli turistle hareketlendi

MUĞLA (AA) - Turizm kenti Muğla'nın gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından geçilen ve "yeni normal" olarak adlandırılan süreçte iç turizm hareketlendi.

Akyarlar Mahallesi'nde hizmet veren Bodrum Mio Bianco Resort turistik tesisleri de bu hareketliliğin yaşandığı yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kovid-19 tedbirleri alınan tesis, konaklama ve plaj bölümlerinin de buna göre dizayn edilmesinin ardından kapılarını tatilcilere açtı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden misafirlerin ilgi gösterdiği otelde resepsiyona gelen misafirlerin ilk olarak ateş ölçümü yapılıyor. Konukların eşya ve bavulları ise burada bekleyen görevlilerce dezenfektan ünitesinden geçiriliyor.

Tesiste alınan önlemler hakkında bilgi verilen, kişisel hijyen uyarısı yapılan misafirler kendileri için ayrılan odaya alınıyor.

- "Misafirlerimizin içi rahat olsun"

Otelin Genel Müdürü Nihat Terzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile ilgili otel olarak bütün önlemleri aldıklarını söyledi.

Otel personeline gerekli eğitimleri verdiklerini ve sağlık raporlarının da kayıt altına alındığını ifade eden Terzi, "Misafirlerimiz için otelimizin açılışını yaptık. Burası muhteşem bir koy. Üç aydır dört duvar arasında kalmış insanlarımızın burada güvenle tatil yapmaları için elimizden geleni yapacağız. Burası misafirlerimize bir rehabilitasyon merkezi gibi gelecek. Misafirlerimizin içi rahat olsun." diye konuştu.

İnsanların güvenle tatil yapmaları için tüm planlamaları yaptıklarını kaydeden Terzi, şöyle konuştu:

"Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte özellikle rezervasyonlarda ciddi bir artış var. 10 Temmuz - 31 Ağustos'a kadar olan bölümde, düşündüğümüz doluluk oranına şimdiden ulaştık. Bir iki hafta içinde daha da artacak. Bu durum biz otelcilere mutluluk veriyor. En azından temmuz ve ağustos için iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. İlk başlarda fiyatlarda artış vardı ancak Kovid-19 nedeniyle geçtiğimiz yılki fiyatlarımızla devam etme kararı aldık. Fiyatlarımızda herhangi bir artış yok. Otelimizde her şey dahil."

Otele eşiyle tatil için gelen Ali Çetin de uzun bir salgın sürecinin ardından eşi ile birlikte tatil için Bodrum'u tercih ettiklerini dile getirdi.

Kovid-19 sürecinde hep evde kaldıklarını anlatan Hilal Çetin de evde bu süre içerisinde çok sıkıldıklarını ve tatil planı yaptıklarını belirterek, "Otel çok güzel önlem almış. Koyu da mükemmel. Şu an her şey çok güzel. İyi bir tatil geçireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Tesisin plajını oyuncu Cem Özer işletiyor

Tesisin sahil bölümündeki "Porto Bianco Beach"i işleten oyuncu Cem Özer de tatilcilere iyi bir hizmet vermek için tadilat çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade etti.

İşletmeyi sosyal mesafe kurallarına göre dizayn ettiklerini anlatan Özer, "Talimatlar neyse onun gereğini yapıyoruz. Ben şezlonga bin lira verene kızıyorum. İnsan bu fiyatı şezlonga verir mi? İnsanlar burada bin lira ile bir hafta geçirebilir." dedi.

Özer, rol aldığı Payitaht Abdülhamid dizisiyle ilgili çalışmaların da çok iyi gittiğini aktardı.