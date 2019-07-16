Bodrum'da ormanlık alanda yangın! Ekipler sevk edildi
Muğla'nın meşhur tatil beldesi Bodrum'da bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.16 Temmuz 2019 Salı 16:43
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmek için havadan 9 helikopterle müdahaleye başlanırken, Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip de olay yerine sevk edildi.
Söndürme çalışmalarının helikopterlerin yanı sıra 12 arazöz, 1 dozer ve orman ekipleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.
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