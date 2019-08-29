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Bodrum’da ’Müsaitseniz size geliyoruz’ projesi hayata geçti

Bodrum Belediyesi, “Müsaitseniz Size Geliyoruz” projesini Gümüşlük’ten başlattı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:22
Bodrum’da ’Müsaitseniz size geliyoruz’ projesi hayata geçti

Bodrum Belediyesi, “Müsaitseniz Size Geliyoruz” projesini Gümüşlük’ten başlattı. Başkan Aras da aynı gün başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Gümüşlük Pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Seçim öncesinde vatandaşlara “Siz belediyeye gelmek zorunda kalmayacaksınız, biz size geleceğiz” diyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, verdiği sözü unutmadı. Belediyeyi halkın ayağına götüren Başkan Aras, “Müsaitseniz Size Geliyoruz” projesini başlattı.


Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, projenin ilk adımını Gümüşlük’te attı. Pazar yerinde stant kuran ekipler, alışveriş yapan vatandaşların ve esnafın dilek, öneri ve şikayetlerini ilgili birimlere yönlendirmek üzere tek tek kayıt altına aldı.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da aynı saatlerde Gümüşlük Pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.


Başkan Ahmet Aras, Gümüşlük pazar yerini dolaşarak esnafa hayırlı işler diledi. Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet eden Aras, bölge hakkında şikayet ve talepleri dinleyerek not aldı. Ziyarette Başkan Aras’a, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Ummahan Yurt ile birlikte, Gümüşlük Muhtarı Zeki Pay, Bodrum Belediyesi birim müdürleri de eşlik etti.


Başkan Aras Bodrum’a yakışan modern pazar yerleri projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını ve en kısa sürede Gümüşlük’ün de yeni Pazar yerine kavuşacağını esnaf ve vatandaşlara müjdeledi.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum genelinde pazar yeri ziyaretlerine önümüzdeki günlerde devam ederek vatandaş ve esnafla bir araya gelmeyi sürdürecek.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:22
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