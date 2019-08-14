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Bodrum'da matbaada yangın

14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Bodrum'da matbaada yangın

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir matbaada çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki bir matbaadan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Maatbaaya gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin uğraşları sonucunda güçlükle kontrol altına alınan yangının ardından iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ve polis ekipleri matbaada inceleme yaptı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
  1. Bodrum
  2. İş Yeri
  3. İtfaiye
  4. matbaa
  5. Muğla
  6. Yangın

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