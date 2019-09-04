Bodrum’da marangoz atölyesinde yangın Bodrum’un Yakaköy Mahallesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangında atölye alevlere yenik düştü.

Bodrum’un Yakaköy Mahallesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangında atölye alevlere yenik düştü.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi ile söndürülen marangoz atölyesindeki yangında büyük hasar meydana geldi.

Yangının çıkışı nedeni ekiplerce araştırılıyor.

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