Bodrum'da kaçak göçmen faciası! Cesetleri böyle bulundu Muğla Bodrum açıklarında, yasa dışı yollardanYunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknedeki 31 kişi kurtarıldı, 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknedeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söylemeleri üzerine 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknedeki 31 kişi kurtarıldı, 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

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