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Bodrum'da ilçe merkezine inen yaban domuzlarına gıdalı önlem

2020-04-25 13:11:37 -
Bodrum'da ilçe merkezine inen yaban domuzlarına gıdalı önlem

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaban domuzlarının ilçeye inmemesi için kırsal alanlara yiyecek bırakılıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları, yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına yerleştiriyor.

Domuzların mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemliklerin dışında, domuzların sıklıkla görüldüğü bazı bölgelere haftanın belirli günlerinde gıda atıkları bırakılıyor. Kırsal alana bırakılan sebze artıklarını domuz sürülerinin yediği görülüyor.

Bu çalışmayla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve sessizliğin hakim olduğu Bodrum sokaklarına, domuzların inmemesi amaçlanıyor.

Öte yandan önceki günlerde ilçe merkezindeki bir evin bahçesi ile bir alışveriş merkezi civarına inen domuzlar yiyecek ararken kameralara yansımıştı.

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