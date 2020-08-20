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Aktüel Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
Aktüel

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Patlamanın ardından çevredeki iş yerlerinde ufak çapta hasar oluştu, denizin bir bölümü çamurla kaplandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:23:16 -
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında yaşanan patlama sonrası yolda hasar oluştu.

Akyarlar Mahallesi'nde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Bölgedeki yolda çukur açılırken, tazyikli su, çevredeki bazı işletmelerde ufak çapta hasara yol açtı. Çevredeki iş yerlerinin önünden geçen sular sahilden denize ulaşırken, denizin rengi kahverengiye döndü.

Bazı vatandaşlar patlamanın ardından yaşananları cep telefonu kameralarına da kaydetti. Vatandaşlar, sıklıkla yaşanan patlamalara tepki gösterdi.

Belediye ekipleri bölgede, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

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