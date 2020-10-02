Bodrum'da hayasız görüntüler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Haremtan Koyu’nda ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

İlçenin en güzel koylarından biri olan Haremtan Koyu’nu mesken tutan bir grup erkek, çırılçıplak denize girdi. Görüntülere tatilciler ve vatandaşlar isyan etti.

Gözaltına alındılar

Vatandaşlar ortaya çıkan görüntüler sonrası olayı polis ekiplerine bildirdi.

Hayasızca hareketlerde bulunan terbiyesiz iki kişi gözaltına alındı.

Son dönemde bölgede ortaya çıkan bazı erkek gruplarının terbiyesizce ıssız koylarda çırılçıplak denize girdiği ve hayasız faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor.

Duruma isyan eden vatandaşlar bölgedeki önlemlerin biraz daha arttırılmasını talep ediyor.