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Bodrum'da görülen siyah kuğu kayboldu

Bodrum ilçesinde denizde bitkin halde görülen siyah kuğu, AKUT ekiplerine hareketli dakikalar yaşattı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:31
Bodrum'da görülen siyah kuğu kayboldu

Bitez Mahallesi'nde kıyıya yakın deniz yüzeyinde siyah renkli bir kuğu  görenler cep telefonuyla görüntüsünü çekip, AKUT ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, denizde ve kıyıda yaklaşık  iki saat arama yapmasına rağmen kuğuyu bulamadı.

AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, gazetecilere yaptığı  açıklamada, bölgede siyah bir kuğunun görüldüğü ve bitkin olduğuyla ilgili bir  ihbar aldıklarını ancak kuşa ulaşamadıklarını söyledi.

Uslu, Doğal Hayatı Koruma Kurulu ile yaptıkları görüşmelerde, kuşun  Yeni Zelanda'da görülen bir tür olduğuna dikkati çekti.

Cep telefonu görüntülerinde ise vatandaşların bir süre kuşu izleyip  yanlarına çağırmaları yer alıyor.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:31
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