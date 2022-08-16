Bodrum'da gezip, pahalılık edebiyatı yapmak.. Tam da Davutoğlu'nun ekibine yakışır!

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Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesi yazarlarından Akif Beki, bugünkü köşesinde Bodum'da geçirdiği vakitleri kaleme aldı.

"Bodrum Belediyesi'ne ait Türkbükü Kafe’de imza günü ve söyleşimiz vardı. Deniz Zeyrek’le birlikte katıldım." diyen Beki, Bodrum sokaklarında gezerek ekonomik durumu gözlemlediğini söyledi.

Yıllardan beri süregelen pahalılığı ile meşhur Bodrum'un boş olmadığını ifade eden Beki, "Batı’dan kaynaklı pahalılık, burada da hissediliyor, el yaktığı dahi söylenebilir. Kulaklarından döviz fışkıran butik oteller ve diğer turizm esnafı, sinek avlamadığına sevinse mi, üzülse mi bilemez halde." diyerek pahalılık edebiyatı yaptı.

Tıkının Bodrum'dakiler! Övsün sizi Davutoğlu'cular..

Lüks otellerin dolu olduğunu da yazıp, hala ekonomik kriz çığırtkanlığı yapan Beki, şöyle devam etti:

Tesisleri dolu ama oda, yeme içme rekabetçi, TL olarak katlanmakla birlikte dolar bazında kırılıyor fiyatlar.

TL ile kazananlara tuzlu gelse bile dolarla kazananlar için epey cazip, sudan ucuz. Hans’la George’un durumu yine içler acısı yani, Bodrum’da sürünüyorlar.

Büyükler tok satıcı, kazanıyor. Olan, küçük esnafa olacak bu gidişle, ayakta kalamayacaklar.

Bodrum’da da fiyatlar durmuyor, coşuyor. Durgun durağan seyreden, esnafın umutları.