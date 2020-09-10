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Aktüel Bodrum'da dolmuş şoförünün yolcuları zorla araçtan indirdiği iddiası
Aktüel

Bodrum'da dolmuş şoförünün yolcuları zorla araçtan indirdiği iddiası

Yaşanan tartışma, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:56:58 -
Bodrum'da dolmuş şoförünün yolcuları zorla araçtan indirdiği iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir dolmuş şoförünün, yolcuları zorla araçtan indirdiği öne sürüldü.

Bitez Mahallesi'ne giden yolcu minibüsüne çocuklarıyla binen yabancı bir çift, sürücüye 10 lira verdi. Sürücü, bebek arabalarıyla iki koltuğu daha kullanan turistlere, fazla para vermeleri gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine taraflar arasında yaşanan iletişim sorunu nedeniyle sürücünün yolcuları araçtan indirdiği iddia edildi.

Yaşananların bir kısmı bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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