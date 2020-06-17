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Aktüel

Bodrumda çıkan yangın korkuttu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:27:55 -
Bodrumda çıkan yangın korkuttu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.


Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Çaylı Mahallesindeki bir apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine Hatay Büyük Şehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, yanan mobilyaları kısa sürede söndürdü.


Çevrede korkuya yol açan yangının nedeni araştırıyor.

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