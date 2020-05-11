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Aktüel

Bodrum'da bulunan feret gözetim altında tutuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:45:59 -
Bodrum'da bulunan feret gözetim altında tutuluyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kaldığı için bitkin düşmüş halde bulunan feret, sağlık kontrolünün ardından hayvan bakımevinde gözetim altında tutuluyor.

Gürece Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bulunan sansargiller ailesinden, gelincik ve kokarcalarla akraba bir tür olan feret, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi.

Evcilleri genellikle tavşan avlamak için kullanılan ancak Muğla bölgesinde pek rastlanılmayan feretin aç kaldığı için bitkin düştüğü yapılan sağlık kontrolünde belirlendi.

Bölgeye nasıl geldiği anlaşılamayan yabani hayvan, bir süre gözlem altına tutulacak.

Bu arada, iki ay kadar önce yaralı bulunarak aynı bakımevine getirilen eşek ise tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendirilecek.

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