0553 313 94 23

Bodrum’da Ahmet Aras sevgisi git gide büyüyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’a destek vermek için katıldığı Gündoğan mitinginde toplanan coşkulu kalabalığa “Bodrum’da gördüğümüz büyük ittifak, kendini Ahmet Aras’ın adaylığında büyük bir rüzgara dönüştürmüş.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:47
Bodrum’da Ahmet Aras sevgisi git gide büyüyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’a destek vermek için katıldığı Gündoğan mitinginde toplanan coşkulu kalabalığa “Bodrum’da gördüğümüz büyük ittifak, kendini Ahmet Aras’ın adaylığında büyük bir rüzgara dönüştürmüş. Ahmet Başkan 31 Martta partisinin yüzünü güldürecek, 31 Marttan sonra sizin yüzünüzü güldürecek” diye seslendi.


Korku siyasetine değil, umut siyasetine yürüyoruz


CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’ın seçim kampanyasına destek amacıyla Bodrum’a gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gündoğan’daki mitingde halka hitap etti. CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Suat Özcan ve Burak Erbay ile CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve geçmiş dönem milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir’in de hazır bulunduğu Gündoğan mitinginde konuşan Özgür Özel, “Karşınızda bir korku siyaseti, Bodrum’da ise umudun siyaseti var. Son Cumhurbaşkanının korku siyasetine, ilk cumhurbaşkanının umut siyaseti gibi. Biri herkesi ötekileştiren, halkın yarısını düşman gören, insanları mezhebine göre iten kakan bir anlayış, diğeri milletine cumhuriyetine o kadar çok inanıyor ki ‘bensiz de ilerleyeceksiniz’ diyen bir vizyonun, inancın insanı Biz korku anlayışına değil, Ahmet Aras gibi umut siyasetine yürüyoruz.” dedi.


Bodrum’u 5 yıl sonra kimse tanıyamayacak


Aras’ın Bodrum’da bu seçimi alacağını söyleyen Özel, “5 yıl sonra Bodrum’a gelen ne yerli ne yabancı turist, Bodrum’u tanıyamayacak. Bodrum’a dünya kadar fon, dünya kadar yatırım, dünya kadar yüksek kalitede turist gelecek. Esnafın da yüzü gülecek. Bu değişim, yerlinin huzurunu da kaçırmayacak. Tılsım işte burada. Ahmet Aras Bodrum’a bunları yaparken, Büyükşehir’le sürtüşmeksizin birlikte proje üretecek. Biz CHP olarak Bodrum’da Ahmet Aras’ın, Muğla’da Osman Gürün’ün sonuna kadar arkasındayız, destekçisiyiz, sonuna kadar onlarla birlikteyiz.” diye konuştu.


Bodrum özlediği belediyeciliğe kavuşacak


^ Gündoğan’da hemşehrilerine seslenen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras da 1 Nisandan itibaren Bodrum’un özlediği belediyecilik anlayışına kavuşacağını müjdeledi. CHP’li belediyelerin olduğu yerde huzur, kardeşlik ve dostluk olduğun vurgulayan Aras, “Biz hiç kimseyi Kürt, Türk, Alevi, Çerkes, Sünni diye ayırmayız. Bizde renk, ırk, dil, din ayrımı olmaz. Kardeşçe kucak kucağa yaşarız. CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde 24 saat yaşam vardır. Bunun teminatı da CHP’li belediye başkanıdır” dedi.


1 Nisandan itibaren Gündoğan’ın ve Bodrum’un tüm mahallelerinin sorunlarının tek tek belirleneceğini ve adım adım çözüme kavuşturulacağını belirten Aras, “Bodrum’da yaşayan herkes belediyeden eşit hizmet alacak, Bodrum’un değerlerinden hakça faydalanacak. Kimseye kayırma, kimseyi ötekileştirme olmayacak. Kimse kimsenin akrabası, tanıdığı diye ayrı muameleye tabi tutulmayacak. Bodrum’da halkın iktidarı başlayacak”ifadelerini kullandı.


Bodrum Otogarı’nın tamamlanmasıyla birlikte trafiğin bir ölçüde rahatlayacağını, atık su arıtma tesisleri için de ilk kazmanın 1 Kasımda vurulacağını söyleyen CHP Adayı, “Bunlar seçim yatırımı ya da vaat değil. Bunlar projesi, bütçesi hazırlanmış somut projeler. Kaybedecek ne paramız, ne zamanımız var.” Dedi. Bodrum’un tüm mahallelerine, özellikle dar gelirli ailelerin faydalanacağı belediye plajı, kafeteryası gibi sosyal belediyecilik örneklerini taşıyacaklarını söyleyen Aras, “Benim Bodrum’umda. yaz kış yaşayan insanlar cebinde binlerce lirayla dolaşmıyor. Ben onları turistlerle bir tutamam. Çocuklara, çalışan kadınlarımıza, gençlerimize özlediği hizmeti getireceğiz. Para neredeyse, bulup getireceğiz. Benim tecrübem de ekibim de cesaretim de var.” İfadelerini kullandı. Aras, Gündoğan’a bir belediye hizmet binası, kapalı Pazar yeri ve bir de Atatürk meydanı sözünü verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökçe’den seçim ziyaretleri
    1. Gökçe’den seçim ziyaretleri
    2. İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi..
    3. Genç girişimcilerden MTB’ye ziyaret
    4. Putin'i işaret etti! Poroşenko Pazar..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’nin..
    6. HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi..
    7. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum..
    8. Burhaniyeli simitçi şiir sevgisi
    9. Mehmet Metin: "Çok turist gelmesi, çok..
    10. Kadın belediye meclis üyesi adayının..
    11. Koruma Kurulu toplantısı Yalova..
    12. Bakırköy’de önce tır, ardından tur..
    13. Suriye’deki iç savaşın mağduru..
    14. Erenlerli kadınlar kahvaltıda bir..
    15. Develi’de Asayiş ve Huzur Toplantısı..
    16. Yavru TEMA’cılar çevre bilinci..
    17. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Mart..
    18. Diyarbakır emniyeti kumar oynatılan..
    19. "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan..
    20. Oğuzhan Kabasakal: “Mustafa Cengiz’in..
    21. Donarak ölen göçmenin cenazesine ilçe..
    22. Bakan Kasapoğlu, Siteler esnafını..
    23. Avrupa Parlamentosunun "tek saat"..
    24. Çorlu Havalimanının adı değişti
    25. Düzce Üniversitesi’nde Güvenli Çalışma..
    26. İstanbul Havalimanı’nda ülkelerin..
    27. Yanan evden komşusu tarafından..
    28. Erkan Koçali yerel seçim kararını..
    29. Fenerbahçe idmanını subaylar takip etti
    30. Türk Dil Kurumu yayınları Recep Tayyip..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!