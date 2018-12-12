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Bodrum'da 1'i uzman çavuş 9 kişiye göçmen kaçakçılığı gözaltısı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınanlar arasında yer alan bir kişinin, Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:26
Bodrum'da 1'i uzman çavuş 9 kişiye göçmen kaçakçılığı gözaltısı

Bodrum'da, 1'i uzman çavuş, 1'i de yabancı uyruklu kadın olmak üzere 9 kişi göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, pazartesi günü, Topan Adası'nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğunu belirledi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 'Eşref' isimli teknede 111 kaçak göçmen ile teknenin kaptanı M.N.S.'yi yakaladı. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda jandarmanın yaptığı çalışmayla E.Y., A.M., S.Ö., Ü.B., A.Ö., C.P., S.S.W. ve S.T. adlı 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan E.Y.'nin, Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi. Biri yabancı uyruklu kadın olan 9 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada zanlılardan bazılarının yakınları, sinir krizi geçirdi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:26
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. Göçmen kaçakçılığı
  4. kaçak göçmen operasyonu

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