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Bodrum'da 150 deveyle 'Güreş Festivali'

Muğla'da Bodrum Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen 'Deve Güreşi Festivali', 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

06 Ocak 2019 Pazar 18:29
Bodrum'da 150 deveyle 'Güreş Festivali'

Bodrum'da, 10 bin kişinin katıldığı ve 150 devenin güreştirildiği 'Güreş Festivali' düzenlendi. Güreşlerde bazı develer, sahadan çıkmaya çalışırken, durdurmak isteyen saha görevlileri, zor anlar yaşadı.

Bodrum Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen 'Deve Güreşi Festivali', 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kızılağaç Deve Güreşi Arenası'nda, sabah saatlerinde başlayan güreşlerde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 150 deve güreştirildi. Güreşleri izlemeye gelenlerden bazıları, yanlarında getirdikleri mangal ve semaverler ile piknik yaptı. Özel olarak dikilen havutları giydirilip, rengarenk süslenen develerin arenadaki güreşlerini izleyenler de en az deve sahipleri kadar heyecanlandı. Özellikle baş develerin güreşleri, hem seyircilere hem de sahiplerine büyük heyecan yaşattı. Güreşlerde bazı develer, sahadan çıkmaya çalışırken, durdurmak isteyen saha görevlileri, zor anlar yaşadı. Fotoğrafçı gruplarının da güreş alanına gelerek, gün boyu farklı kareler yakalamak için birbiriyle yarıştığı görüldü. Güreş alanında kurulan stantlarda ise deve sucuğu ve ekmek arası sucuk satışı yapıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 18:29
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. Deve Güreşi Festivali
  4. Deve güreşi

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