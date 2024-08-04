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Yerel Bodrum'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Bodrum'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-04 16:24:00 -
Bodrum'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1’i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13 düzensiz göçmen ile beraberinde 1 çocuk yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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