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Bodrum’da 102 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri sorumluluk bölgesinde yaptıkları denetimlerini aralıksız sürdürürken, Bodrum’da bir gece içinde üç ayrı olayda 102 düzensiz göçmen yakalandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:06
Bodrum’da 102 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri sorumluluk bölgesinde yaptıkları denetimlerini aralıksız sürdürürken, Bodrum’da bir gece içinde üç ayrı olayda 102 düzensiz göçmen yakalandı.


Bodrum Karaada açıklarında yapılan denetimlerde lastik bot ile kaçış hazırlığında olan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Botta yapılan aramada 245 Suriye ve 13 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Aynı gece Bodrum Gümbet açıklarında fiber tekne ile kaçış hazırlığında olan 10 Yemen, 10 Filistin ve 12 Suriye uyruklu toplam 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede yürüttüğü denetimlerde sabaha karşı Yalıkavak açıklarında lastik bir bot tespit edildi. Lastik bot içinde 26 Suriye, 2 Irak ve 4 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Sahil Güvenlik botuna alındı.


Bir gece içinde Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 63 Suriye uyruklu, 27 Filistin, 10 Yemen, 2 Irak uyruklu olmak üzere yakalanan 102 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Turgutreis Limanına, ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:06
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