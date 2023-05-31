Bodrum'a iki dev kruvaziyer yanaştı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a, saat 07.00 sıralarında Bahamalar bayraklı 277 metre uzunluğundaki 'Resilient Lady' adlı kruvaziyer yanaştı.

ABD ve İngiliz ağırlıklı 1410 yolcu ile 1092 personelin bulunduğu kruvaziyer, saat 23.00'te Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.

Bahamalar bayraklı 180 metre uzunluğundaki 'Seabourn Encore' kruvaziyer de saat 08.00 sıralarında Bodrum'a geldi.

Yine ABD ve İngiliz ağırlıklı 572 yolcu ile 415 personelin olduğu kruvaziyer, saat 23.00'te Rodos'a gidecek.



ÖNE ÇIKAN VİDEO