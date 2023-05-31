  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bodrum'a iki dev kruvaziyer yanaştı
Ekonomi

Bodrum'a iki dev kruvaziyer yanaştı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 14:51:00 -
Bodrum'a iki dev kruvaziyer yanaştı

Muğla'nın gözde tatil merkezlerinde Bodrum ilçesine yanaşan iki kruvaziyer ile toplam 1982 turist geldi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a, saat 07.00 sıralarında Bahamalar bayraklı 277 metre uzunluğundaki 'Resilient Lady' adlı kruvaziyer yanaştı.

ABD ve İngiliz ağırlıklı 1410 yolcu ile 1092 personelin bulunduğu kruvaziyer, saat 23.00'te Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.

Bahamalar bayraklı 180 metre uzunluğundaki 'Seabourn Encore' kruvaziyer de saat 08.00 sıralarında Bodrum'a geldi.

Yine ABD ve İngiliz ağırlıklı 572 yolcu ile 415 personelin olduğu kruvaziyer, saat 23.00'te Rodos'a gidecek.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23