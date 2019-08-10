Bodrum’a akın akın gelmeye başladılar

5 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler Bodrum’a akın etti. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden yaklaşık 1,5 milyon yerli turist ilçede uzun trafik kuyrukları oluşturdu.

Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu güçlükle geçebildi. Araçlarıyla ilçeye gelen yerli turistler trafik çilesiyle karşılaştı.

Tatilciler, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum’a akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilen ve Cuma günü mesainin bitiminin ardından yola çıkan binlerce tatilci nedeniyle Bodrum’da kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu. Bodrum’a karayoluyla gelen çok sayıda tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.

Son 5 yılın en yoğun sezonu

Verilere göre Kurban Bayramı’nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum’da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı. Muğla’nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz ilçeye gelenlerin geri dönme ihtimali olduğunu, bayramlarının kabus olmasını için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Seferler 2 katına çıktı

Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle seyahat firmaları turizm kentlerine ek seferler düzenlemeye başladı. Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlamayı planlayan Bodrum’a yaklaşık 173 ek uçak sefer yapılacağı, havayolu şirketlerince açıklandı. Milas-Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmalarının da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu turizm bölgelerine ek otobüs seferleri koyduğu öğrenildi.

Otellere girişler başladı

Bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar otellerin yanı sıra apart ve pansiyonları da doldurdu.

Güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

Jandarma ve emniyet güçleri Bodrum’a giren çıkan tüm araçları kontrol ediyor. Tatilin ilk gününden itibaren ilçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor.

Bodrum’a yurt genelinden gelen tatilcilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum’a gelmeye başladı.

Bodrum Belediye Başkanı uyardı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu sene Kurban Bayramı tatilimiz tam sezonun ortasına denk geldi. Ben sezonun kalabalığından çok daha farklı bir kalabalık beklemiyorum. Belki biraz daha fazla olacaktır. Biz bayram için rutin önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Belediye personelimizin aktif çalışmasıyla kentimizi Bayram için hazırlıklarımızı yaptık. Bu bayramı rahat bir şekilde geçireceğiz. Tatilcilerden ve Bodrum’da yaşayanlardan tek isteğimiz çevreyi kirletmesinler. Lütfen Bodrum’a gelen tatilciler arabalarının camını açıp pet şişeleri dışarı atmasın, sigaralarını kuma söndürmesin. Herkes evini nasıl temiz tutuyorsa Bodrum’u da öyle temiz tutsun lütfen. Biz bu çöpleri toplarız zaten topluyoruz da bu bizim görevimiz. Ben sadece Bodrum için söylemiyorum nerede olunursa olunsun çevreye hep birlikte sahip çıkarsak yaşana bilir bir doğamız olur” şeklinde konuştu.

Oteller yüzde yüz doldu

Bayram yoğunluğuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Otelciler Birliği Derneği yönetim kurulu üyesi Alişir Şahin, "Herkes Bodrum’a gelmeye başladı. Doluluk oranları yükseldi. Büyük ve nitelikli otellerin hepsi doldu. Bodrum için çok güzel bir bayram sezonu olacak. Yaklaşık 1 milyon, 1,5 milyon terli turist bekliyoruz.

Rixos Bodrum Premium Oteli Genel Müdür Yardımcısı Murat Gökmen ise otellerinin bayramda dolu olduğunu ifade ederek, "2019 sezonumuz gayet güze geçti. Hem yurt dışı hem de yurt içi misafirlerimiz yoğun ilgi gösterdi Bodrum’a. Tesisimiz şu anda, Kurban Bayramı nedeniyle doldu. Yurt içi misafirlerimiz daha çok ağırlıkta. Bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen tatilcilerde gelmeye başladı. Tahmini olarak 1,5 milyon tatilci bekliyor Bodrum. Bizim otelimizde Kurban Bayramı boyunca güzel aktivitelerimiz olacak. Bayramın 1’inci günü Fatih Ürek sahne alacak. Dans gösterileri, gündüz aktiviteleri ve çeşitli sürpriz aktiviteleri de misafirlerimize sunacağız. Kurban Bayramı ile birlikte Bodrum’da sezon bitmiyor. Bodrum’da Kasım ayına kadar çok güzel bir hava var. İş kaygıları olanlar ve okulların açılması ile birlikte memleketlerine dönen insanlar oluyor ama Bodrum’da tatil bitmiyor. Ekim sonuna kadar tesislerimiz açık herkesi bekliyoruz, bayramdan sonra da" dedi.

Vip araçların biri gitti biri geldi

Bodrum’a uçakla gelen birçok tatilci ise vip araçları tercih ettiği için şehir dışında bulunan vip minibüsleri Bodrum vip transfer işi yapan şirketler kiraladı. Vip Bodrum transfer şirketi yönetim kurulu Başkanı Can Şenkal ise yoğunluktan dolayı Türkiye’nin birçok şehrinde araç kiralıyarak Bodrum’a getirdiklerini belirterek, “Kurban bayramının yoğun geçeceğini bildiğimiz için Türkiye’nin birçok şehrinden vip araç kiraladı. Kendi araçlarımız yetmeyince böyle bir yönteme başvurduk. Vip Bodrum transferi tercih eden misafirlerimizi mağdur etmemek için 24 saat boyunca hizmet veriyoruz. Kurban bayramı öncesinde rezervasyon yaptıran kişi sayısı 3 katına çıkınca bizde araçları 3 katına çıkarmak zorunda kaldık” dedi.

Mio Bianco ve Mio Mare Genel Müdürü Nihat Terzi ise Kurban bayramından dolayı doluluk oranlarının 1. Gün yüzde 93 seviyesini yakaladığını dile getirdi. 2. ve sonraki günler için yüzde yüz dolu geçireceklerini ve bu durumun Ağustos sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Geçtiğimiz kış döneminde komple yenilenen otellerinde, Ülkenin dört bir yanından ve sanat dünyasından da konuklarının olacağını ifade eden Terzi, kurban bayramı tatilini yoğun geçireceklerini ve konuklarını Türk misafirperliği ile en iyi şekilde ağırlayacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Bodrum torba uygulama noktasına gelerek trafik uygulamasını yakından inceledi. Bodrum’a gelen tatilcilere hoş geldiniz diyen Bodrum Kaymakamı sürücülere uyarılarda da bulundu.