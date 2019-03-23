0553 313 94 23

Bodrum’a 10 milyon lira yatırımla bitkisel üretim tesisi kuruldu

Bitki zenginliği bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye’de dünyaya bitkisel ilaç ve hammadde satacak fabrika kuruldu.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:28
Bodrum’a 10 milyon lira yatırımla bitkisel üretim tesisi kuruldu

Bitki zenginliği bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye’de dünyaya bitkisel ilaç ve hammadde satacak fabrika kuruldu.



Bitki zenginliği bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, yeni kurulan fabrika ile dünyaya bitkisel ilaç ve hammadde satacak. Bodrum’da 10 milyon TL yatırımla üretime başlayan İmmunat Bitkisel İlaç AŞ’ye ait fabrika 200’den fazla endemik bitkiyi ilaç sanayisine kazandıracak.



Hedeflerinin Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş bitkileri küresel pazarlara satmak olduğunu belirten İmmunat Aş Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar, "Fabrikamız bu alanda dünyanın en ileri teknolojileri arasında yer alıyor. Yıllık 20 milyon dolar değerinde kozmetik, ilaç ve gıda sektörünün ihtiyacı bitki özü üreteceğiz. Daha ilk ayda yıllık üretimimizin 5 katı sipariş aldık. Önümüzdeki aylarda 40 milyon TL daha ek yatırımla 3’üncü tesisimizi de kuracağız. 20 ülkeden gelen alım talebini reddetmek zorunda kaldık. Hedefimiz yeni tesisin de devreye girmesiyle kendi bitkilerimizi, kendi coğrafyamızı işleyerek, markalaştırarak, dünyanın 30 ülkesine satmak. İlk yılımızda 12 milyon dolar ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.



100 kişiye istihdam, 1000 çiftçiye ek gelir kapısı


Bodrum’da yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren İmmunat firması, bitki, çiçek, baharat ve köklerden, takviye edici gıda olarak sıvı özütleri üreten ikinci üretim tesisinde tam kapasite ile üretime başladı. 2 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan fabrikanın Türkiye’de büyük bir açığı kapattığını anlatan Akar, "Bu tesisle 100 kişiye doğrudan istihdam sağladık. Çiftçilere sağladığımız desteği de katarsak 1000 kişiye dolaylı yoldan gelir kapısı açtık. Türkiye’de yüzyıllardır yetişen bitkiler yurtdışında gıda takviyesine dönüşüp bize yüksek bedellerden geri satılıyordu. Artık milli değerlerimizi yerli üretimle biz üretip dünyaya satacağız. Dışa bağımlılıktan kurtulacağız. Türkiye, bugüne kadar işlenmiş bitkisel ürün ihracatı yerine hep kuru bitki ve ham madde ihraç etti. Artık Yüksek katma değerli ürünleri dünyaya satabileceğiz" diye konuştu.



"Tarıma dayalı sanayi gelişecek milli ilaç üreteceğiz"


Fabrikanın Türkiye’de tarıma dayalı sanayi konusunda önemli bir hamle olduğunu ifade eden Akar, "Kritik milli ilaç kategorisinde bir yatırım yaptık. İlaca yakın etken madde içeren gıda takviyesi üretimi yapacağız. Dünyada ilk defa zerdeçal sıvı ekstartı ürettik. Zeytin yaprağından üzüm çekirdeğine, kekikten çörek otuna kadar çok sayıda bitkinin özünü işlenmiş mamul olarak üretiyoruz. Şu anda yıllık 500 ton bitkiyi işleme kapasitemiz var. Köylümüze yerli tohumlarımızı dağıtarak ekolojik tarımla kendi bitkilerimizi yetiştirip, kendi kırsalımızda tarımı destekleyecek projelerle dışa bağımlılıktan kurtulacağız. Türkiye genelinde, hem fitoterapi ürünlerinin hem de kozmetik ve ilaç sanayinin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bir yatırım yaptık. Düne kadar ithal ettiğimiz bu ürünleri artık yeli üretimle sektöre sunacağız. İhracatta çok büyük bir fark yaratacağını düşünüyorum. Türkiye, toprağı, havası, suyu ve deniziyle çok avantajlı bir ülke. Tarım sadece buğday ve bakliyat gibi malzemelerle düşünülmemeli. Tarıma dayalı sanayi tüm dünyada yükselişte. Bitki özlerine talep her geçen gün artıyor" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son bisikletleri almak için tribünden atladılar
    1. Son bisikletleri almak için tribünden..
    2. Mustafa Cengiz: "Aldığımız sancağı..
    3. Kayyım sonrası hizmet patlaması
    4. Antalya’daaltın işlemeli 1400 yıllık..
    5. Tunceli, istihdamdaörnek oldu
    6. Öğrenciler huzurevi sakinleri ile spor..
    7. Niğde Hizmet İş Sendikasından Vefa..
    8. Çin’de yolcu otobüsü alev aldı: 26 ölü
    9. Mustafakemalpaşa’da istihdam rüzgarı..
    10. Sözleşmede özel madde! Ozan Kabak geri..
    11. Af (ceza indirimi) yasası, EYT son..
    12. Yalova’da uyuşturucu operasyonu
    13. Başkentte eğlence çağı başladı
    14. Çankaya’ya 280 yeni bahçıvan
    15. Yazıhan’da genç seçmenlere ‘Doğum..
    16. Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı..
    17. Ev ve mutfak gereçleri fuarının yeni..
    18. Başkan Çolakbayrakdar’dan Kentsel..
    19. Başkan Can’ın eşi Nesrin Can’dan..
    20. Mustafa Cengiz: Mali disiplini sağladık
    21. Tunceli’de "Her Ay Bir Konser"..
    22. Silopi’de öğrenciler düzenledikleri..
    23. Başkan Can, Bisiklet Yolu projesi..
    24. 68 yıllık antika traktör Konya Tarım..
    25. Kaymakam Yavuz’dan yaşlılara ziyaret
    26. Akademisyenlere verilen yabancı dil..
    27. Emektar futbol adamı Akay hayatını..
    28. Türkiye Şampiyonası’nda Tepebaşı farkı
    29. ‘Çanakkale Destanı’ konserinde..
    30. Emirdağ’da binlerce kişi şehitler için..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok