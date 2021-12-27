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Gündem Bodrum Vergi Dairesi Müdürü gözaltına alındı
Gündem

Bodrum Vergi Dairesi Müdürü gözaltına alındı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum vergi dairesi müdürü S.O., teknik ve fiziki takibe alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 23:09:00 - 2021-12-27 23:16:01
Bodrum Vergi Dairesi Müdürü gözaltına alındı

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet veren ve aracı olan 2 kişi daha gözaltına alınırken, 200 bin lira nakit para ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum vergi dairesi müdürü S.O., teknik ve fiziki takibe alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri D.E.nin A.A. aracılığıyla vergi dairesi müdürü S.O.ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi.

Polis ekiplerince 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, ekiplerin yaptığı aramada hem makam odasında hem de şüpheli A.A.nın aracında toplam 200 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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