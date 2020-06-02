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Aktüel

Bodrum ve Milas’ın ormanlarını Türk ve Kırgız ekipler koruyacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Güvercinlik Mahallesi’ndeki Gökçeler Mevkisi Helikopter Pisti ve Tesisleri’nde konuşlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:30:52 -
Bodrum ve Milas’ın ormanlarını Türk ve Kırgız ekipler koruyacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Güvercinlik Mahallesi’ndeki Gökçeler Mevkisi Helikopter Pisti ve Tesisleri’nde konuşlandırıldı.


Milas ve Bodrum başta olmak üzere bölgede çıkabilecek yangınlara havadan müdahale edecek olan helikopterde Kırgız Kaptanlar Nurmanbek Zakov ve Talaibek Akylbekov, Yetkili Türk Pilot Yusuf Bakar, Milas Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, uçuş mühendisi, yer teknisyenleri görev yapacak.



Helikopterle çıkabilecek orman yangınlarına havadan müdahale edeceklerini belirten Yetkili Türk Pilot Yusuf Bakar, “Görevimiz Milas başta olmak, Muğla’nın diğer ilçeleri, İzmir, Aydın, Denizli gibi yerlerde çıkabilecek orman yangınlarına havadan müdahalede bulunmak. 15 Ekim tarihine kadar görev yapacağız” dedi.


Bakar, görev yapacakları helikopterin yangınlara tek sortide 2 buçuk ton su attığını söyledi.

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