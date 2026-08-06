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Kültür - Sanat Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesinde görsel şölen...
Kültür - Sanat

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesinde görsel şölen...

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Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesinde görsel şölen...

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi, 23’üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında sahnelenen Zorba balesiyle unutulmaz iki geceye ev sahipliği yaptı. Biletleri günler öncesinden tükenen temsilde yerli ve yabancı sanatseverler tarihî sahneyi doldururken Mikis Theodorakis’in unutulmaz müzikleri eşliğinde sahnelenen eser güçlü koreografisi, dinamik dansları ve sirtakinin coşkulu ritmiyle dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi, 23’üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında sahnelenen Zorba balesiyle unutulmaz iki geceye ev sahipliği yaptı. Biletleri günler öncesinden tükenen temsilde yerli ve yabancı sanatseverler tarihî sahneyi doldururken Mikis Theodorakis’in unutulmaz müzikleri eşliğinde sahnelenen eser güçlü koreografisi, dinamik dansları ve sirtakinin coşkulu ritmiyle dakikalarca ayakta alkışlandı.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin 23’üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında sahnelediği Zorba, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu. Biletler günler öncesinden tükenirken temsil yerli izleyicilerin yanı sıra Bodrum’da tatillerini geçiren çok sayıda yabancı turistin de yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Akdeniz’in Ruhu Sahneye Taşındı Nikos Kazancakis’in aynı adlı romanından uyarlanan, Lorca Massine’in koreografisiyle sahnelenen ve Mikis Theodorakis’in unutulmaz müzikleriyle hayat bulan eser, Akdeniz kültürünün sıcaklığını, yaşamın acılarını ve sevinçlerini dansın etkileyici anlatımıyla sahneye taşıdı.

Güçlü koreografisi, dinamik dansları ve yüksek sahne enerjisiyle izleyicilerden büyük beğeni toplayan temsilde sirtakinin coşkulu ritmi festivalin unutulmaz anlarından birine dönüştü. Festivale damga vuran Zorba, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde iki kez sanatseverlerle buluştu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23’üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali, birbirinden seçkin eserlerle 17 Ağustos’a kadar Bodrum’da sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.

 

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