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Ekonomi

Bodrum-Datça Feribot seferleri yeniden başladı

-Korona virüs salgını dolayısıyla 23 Mart 2020 tarihinde iptal olan Bodrum-Datça Feribot seferleri yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:26:24 -
Bodrum-Datça Feribot seferleri yeniden başladı

-Korona virüs salgını dolayısıyla 23 Mart 2020 tarihinde iptal olan Bodrum-Datça Feribot seferleri yeniden başladı. Seferlerde feribota maskesiz binmek yasak.


Bodrum Datça feribot seferleri yeniden başladı. Korona virüs salgını dolayısıyla Bodrum-Datça feribot seferleri 23 Mart 2020 tarihinde iptal olmuştu. 28 Mayıs 2020 tarihinde başlayan feribot seferlerinde yolcu kapasitesinin yüzde 50’si oranında kişi feribota alınıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri feribotları her seferden sonra dezenfekte ediyor. Bodrum-Datça seferini gerçekleştiren feribotlarda sosyal mesafe kuralları uygulanırken maskesiz binmek yasak.


Bodrum-Datça feribot saatleri


Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar 09.00’da, Datça-Bodrum arasında ise Çarşamba ve Cuma 09.00’da Cumartesi ve Pazar ise 17.00 olarak belirlendi.

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