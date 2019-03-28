Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu 1 yaşında

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde "Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası" adlı oyunları ile birinci yaşını gala gecesi ile kutladı.

Geçtiğimiz yıl Dünya Tiyatrolar Günü’nde ilk oyununu sahneleyen Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun (BBŞT) Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, "Bodrum’un sanatsever insanları, bu gurur günümüzde siz değerli seyircilerimiz bizleri yalnız bırakmadınız, alkışlarınız ile onurlandırdınız. Oynadığımız bütün oyunlarda kapalı gişe oynadık biletlerimizi tükettik bu yüzden sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde sanatçı dostlarımız ile birlikte sizlere iyi ki varsınız diyoruz, Dünya Tiyatrolar Gününüz kutlu olsun diyoruz ve bir yaşımızı kutladığımız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak, tiyatroya yıllarını vermiş usta arkadaşlarımız ve yetenekli genç oyuncu kardeşlerimizle iyi bir ekip ve güzel bir aile olduk. Tiyatromuzun kuruluşunu onaylayan Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon’a, kuruluşumuzun her aşamasında bizleri yalnız bırakmayan Mehmet Kocair, Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisindeki arkadaşlarımıza ve yola birlikte çıktığımız, sonra trafik kazasında kaybettiğimiz oyuncumuz Alev Gürcan’a teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

BBŞT Müdürü Rezzan Şebin ise "Oyuncularımız Bodrum’da büyük mücadeleler sonrasında kurulmuş şehir tiyatromuzun ilk oyununun galası olması nedeni ile çok heyecanlılardı. Usta oyuncularımız, birçok kentte kurum tiyatrolarında yer aldıkları için, Bodrum gibi kültür ve sanatın beşiği olan bir beldede kurumsal kimliği ile şehir tiyatrosu oluşturmayı çok önemsediler. Bu kimliği sürdürmek için, ben de elimden gelen mücadeleyi, Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi’nden bu yana hep sürdürdüm ve sürdüreceğim. Hepimizin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun.” dedi.

Geceye katılan Başkan Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon ise, “Sevgili sanatseverler, saygıdeğer sanatçı dostlarımız. Çok telaşlı bir gün oldu, Fethiye’den ucu ucuna da olsa yetiştim. Daha önce izlediğim için sanatçı dostlarımız kusura bakmasın, oyunu izlemeye sonradan katılabildim. Bodrum’a sanat çok yakışıyor ya da sanat Bodrum’a yakışıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Kocadon: “her zamansanatın ve sanatçının yanında oldum”

Rezzan Şebin ayrıca etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un il genelinde yaptığı seçim çalışmaları nedeniyle aralarında olamadığını ifade ederek, Başkan Kocadon tarafından sanatseverlere iletilen mesajı okudu. Mehmet Kocadon mesajında, “Çok değerli Bodrumlu sanatseverlerimiz. Dünya Tiyatrolar Gününde birinci yaşını kutladığımız Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun galasında sizlerle bir arada olamadığım için üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Muğla ili genelinde yerel seçim çalışmalarımı yoğun bir şekilde sürdürmekteyim. Bu nedenle Bodrum’da şu anda sizlerin yanında olamasam da gönlüm her zaman olduğu gibi sizlerle. Bodrum Belediye Başkanı olarak her zamansanatın ve sanatçının yanında oldum. Bodrum’da yaşayan çok değerli sanatçılarımızın girişimleriyle Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosunu kurduk. Şimdi ise birinci yaşını kutluyoruz. Hem yetişkinler hem de çocuklarımız için oyunlar sahneleyerek Bodrum’da tiyatro sanatının yaşaması için mücadele eden tiyatromuzun çok değerli ekibine, yönetmenine ve oyuncularına verdiği emekler için çok teşekkür ediyorum. Yerel seçim sürecinin ardından benden sonra Bodrum’da görev alacak belediye başkanı ve belediye yöneticilerinin de Bodrum’umuzdaki sanatsal ve kültürel faaliyetlere aynı hassasiyetle yaklaşmasını umut ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Türk Tiyatrosu’nun duayeni Oktay Arayıcı’nın yazdığı, Hüseyin Akşen’in yönettiği "Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası"nda ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er ve Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen’in yanı sıra Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın yer alıyor.