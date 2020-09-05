Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan "hanutçuluk cezasız kalmayacak" paylaşımı

MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki bazı esnafın hanutçuluk yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, "hanutçuluk cezasız kalmayacak" mesajı verdi.

Aras, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hanutçuluğun (Turistleri alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara götürme işi) suç olduğunu ve cezasız kalmayacağını belirtti.

Yaşanan olumsuz davranışın esnafa yakışmadığını dile getiren Aras, "Bodrum'un eski çarşısının giriş kapısı Kale Caddesi esnafına yakışmaz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilçemize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum'un imajının zedelenmesine izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Aras, hanutçuluk anlarını da paylaştı.