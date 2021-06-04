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Siyaset Bodrum Belediye Başkanı Aras’ın heykel açılışı alay konusu oldu!
Siyaset

Bodrum Belediye Başkanı Aras’ın heykel açılışı alay konusu oldu!

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ballandıra ballandıra anlatarak açılışını yaptığı heykel açılışı sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 15:59:00 -

 YENİ AKİT  ANKARA 

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ballandıra ballandıra anlatarak açılışını yaptığı heykel açılışı sosyal medyada alay konusu oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öve öve bitiremediği ve iki yılda tamamlandığını belirttiği heykel’in açılışı sırasında yaptığı konuşma sosyal medyada yayılınca milyonlarca sosyal medya kullanıcısı videoyu paylaşarak Aras ile dalga geçti. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımda, “Ömrümde ilk defa bir heykel üzerine bu kadar duygusal bir konuşma dinledim” , “Einstein atomu parçaladı böyle övülmedi, CHP yine heykel yapmış” , “Chp li bodrum belediye başkanının heykel açılış konuşmasını dinleyin Tam bir Komedi” , “Çok Çaba ve uzun uğraşlar sonunda Bu heykel yapılmış bir saat anlattı” şeklinde ifadelere yer verdiler.

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Yorumlar

Neron11

CHP için başarılı başkan en çok heykel yapandır 
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Europa

CHP ,tc yi taş devrine geri ğötürmekle meşkul oldugu her daim anlatıyoruz:-)
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