Bodrum açıklarında 'yer kapmaca' oyunu

Kurban Bayramı tatilinin dokuz gün açıklanmasının ardından, yaklaşık 1.5 yıllık pandemide bunalan insanlar, kendilerini tatil bölgelerine attı. Bodrum’a akın eden tatilciler, sadece kara ve yaya trafiğini değil, deniz trafiğini de altüst etti.

Zengin tatilciler, Bodrum koylarına akın ederken, teknelerini yanaştırmakta sıkıntı yaşadı. Tekne sahipleri, Bodrum’un popüler tatil beldeleri Göltürkbükü ve Yalıkavak’ta teknelerini demirlemek için yer yarışına girdi.

Göltürkbükü’nün Ada Boğazı bölgesinde tekne yeri bulmakta güçlük yaşayan tatilciler, lüks teknelerini biraz açığa demirleyerek, deniz trafiğini aksamasına neden oldu. Tekne tatilindekiler demirledikleri yerden ayrılmayarak, sonradan yer arayışına girmek istemiyor. Popüler mekanların bulunduğu Göltürkbükü, deniz trafiğinin yoğunlukta ‘1’ numarası oldu.

- Cennet Koyu’ndaki tekneler ise demirledikleri yeri terk etmeyip, tekne sahipleri de ulaşımlarını zodyak botlarla yaptı.

- Yalıkavak’taki popüler Tilkicik Koyu’nda tekne demirlemek için yer bulmak çok zor.

- Bodrum merkez, Bitez ve Gümbet gibi ilçelerde ise tekne yoğunluğu daha az görülse de, tekne demirleyecek alanların sınırlı sayıda olması diğer bölgelere göre biraz daha az yoğunluğa sebep oldu.