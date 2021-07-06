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Gündem Bodrum açıklarında Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Bodrum açıklarında Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 23:24:00 -
Bodrum açıklarında Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 2 can salındaki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahil güvenlik botlarına alınarak karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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