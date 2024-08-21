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Yaşam Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yaşam

Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 02:14:00 -
Bodrum açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, lastik botlardaki aralarında çocukların da olduğu 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin halde bulunan 1 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Öte yandan, hareket halindeki fiber karinalı lastik botta, çocukların da aralarında olduğu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Kaynak: AA

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