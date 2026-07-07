Böcek'ten 367 gün sonra tahliye talebi: 258 milyon TL'lik el koyma masada

Muhittin Böcek'in de sanıkları arasında yer aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında dava yeniden hâkim karşısında. 2'si tutuklu 41 sanığın yargılandığı 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasının 3'üncü duruşması başladı.

41 sanık, 702 sayfa: davanın çerçevesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Böcek 5 Temmuz 2025'te tutuklandı ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Aynı dosyada oğlu Mustafa Gökhan Böcek de tutuklu bulunuyor.

Tutuksuz sanıklar arasında eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya yer aldı. 702 sayfalık iddianamede bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

Yöneltilen suçlamalar tek tek sıralandı

İddianame 'icbar suretiyle irtikap', 'haksız mal edinme', 'nüfuz ticareti', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'iftira' suçlamalarını içeriyor.

Muhittin Böcek için 'icbar suretiyle irtikap' ile 'haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından ceza istendi. İlker Arslan hakkında 'aklama' ve 'haksız mal edinme' suçlaması yöneltildi.

Gökhan Böcek için 'yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', 'nüfuz ticareti', 'yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılma talep edildi. Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'aklama' suçundan ceza istendi.

Rakamlarla el koyma tablosu

İddianame yalnızca suçlamalarla sınırlı kalmadı. Şüphelilerden el konulan nakit ve mevduat tutarı 170 milyon 83 bin TL olarak kayda geçti.

El koyma kararı verilen kalemler ise şöyle sıralandı:

• 10 daire

• 5 araç

• 5 iş yeri

• 1 lüks marka saat

• 1 cep telefonu

El konulan taşınır ve taşınmazların toplam değeri 258 milyon 600 bin TL olarak açıklandı. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Duruşma salonunda neler yaşandı

Yargılama, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda sürdü. Tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek salonda hazır bulundu.

Duruşmanın ilk aşamasında tanıklar dinlendi. Ardından söz sanıklara geçti.

Gökhan Böcek: 'Babamın nüfuzunu kullanmadım'

1 yıldır tutuklu olduğunu belirten Gökhan Böcek, suçlamaları reddetti. "3 duruşmadır hakkımda istinat edilenler suç unsuru değildir. Soruşturma başladığında yurt dışındaydım ve kendi irademle gelerek teslim oldum" dedi.

Böcek, "Babamın nüfuzunu kullanmadım. Geldiğimiz noktada hakkımdaki iddialar iş, ticaret ve alışverişten ibarettir. Tutukluluğumun devamını gerektiren hiçbir unsur kalmadığını düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek: '367 gündür tutukluyum'

Sağlık gerekçesiyle tahliye isteyen Muhittin Böcek ise 367 gündür tutuklu olduğunu söyledi. "Ben bu topraklarda büyüdüm ve öleceğim. Hayatımız boyunca adalete güvenerek yaşadık" dedi.

Türkiye'de en ağır Covid-19'u geçirenlerden biri olduğunu belirten Böcek, 108 gün yoğun bakımda kaldığını anlattı. Cezaevine geldiğinde 12 ilaç kullandığını, şu anda günde 25 ilaç aldığını kaydetti.

"Akciğerlerimde mantar oluşmuş, avukatlarım raporu sunacak" diyen Böcek, cezaevinde gizli gizli ağladığını söyledi. 3 kez anjiyo olduğunu, prostat ve şeker hastalığı bulunduğunu, 12 kilo verdiğini belirtti.

Kamu zararına yol açmadığını savunan Böcek, "Hesabını veremeyeceğim hiçbir işin içinde olmadım. (...) Hiçbir suçum yok. Heyetinizin adaletine ve merhametine ihtiyacım var. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Sürecin bundan sonrası

Tanık ve sanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi. Mahkemenin tahliye taleplerine ilişkin kararı ise bekleniyor.

Sık Sorulan Sorular

Muhittin Böcek ne zaman tutuklandı?

5 Temmuz 2025'te tutuklandı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Davada kaç sanık yargılanıyor?

2'si tutuklu toplam 41 sanık yargılanıyor.

El konulan mal varlığının değeri ne kadar?

El konulan nakit ve mevduat 170 milyon 83 bin TL; taşınır ve taşınmazlarla birlikte toplam 258 milyon 600 bin TL.