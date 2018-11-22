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Böcek sokmasına doğal tedavi yöntemleri

Bazı insanlarda böcek sokmaları “anaflaktik şok” denilen ciddi reaksiyonlara da yol açabilir. Bu tür böcek sokmalarında acilen tıbbi yardım almak gerekir.Belirtilerin hafif olduğu alerjiye yol açan böcek ısırmalarında genellikle antihistamin ilaçlar kullanılır.

22 Kasım 2018 Perşembe 20:30
Böcek sokmasına doğal tedavi yöntemleri

Sivrisinek, tahtakurusu, pire, tatarcık sineği, kene, örümcek de sokabilir..

Kene, çağımızın en tehlikeli salgın hastalığı olan Lyme hastalığının en büyük nedenidir. Bu yüzden kenelerden korunmak için özellikle ormanlık alanlara gittiğinizde kapalı ayakkabılar giyin, şapka takın ve çoraplarınızı ayakkabılarınızın üzerine geçirin.

Böcek Sokmasına Doğal Tedavi Yöntemleri

Tarçın, aloe vera, papatya, lavanta, nane, limon, fesleğen ve çay ağacı gibi bitkiler kaşıntılı böcek sokmasına iyi gelen doğal çözümlerdir.

Buz : Isırılan bölgeye önce 10-15 dakika buz koyun. 15 dakikadan fazla uygulamayın.

Elma Sirkesi : Bir parça pamuğu elma sirkesine batırıp ısırılan bölgeye sürün. Kaşıntıyı ve acıyı hızlıca giderecektir.

Aspirin : Bir aspirin tabletini suda ezip macun haline getirin ve ısırılan bölgeye sürün. Kaşıntıyı, iltihabı ve kabarcıkları giderir.

Kabartma Tozu : Suya bir parça kabartma tozu ekleyip ısırılan bölgeye sürdüğünüzde kaşıntıyı hızlı bir şekilde giderir.

Çay Ağacı Yağı : Zeytinyağına birkaç damla çay ağacı yağı ekleyip böceğin soktuğu bölgeye sürün. Böceğin tüm zehrini etkisiz hale getirerek hızla iyileşmenizi sağlayacaktır.

Nane Yağı : Böcek sokmalarında nane yağı bölgeyi soğutarak iyileşmeyi hızlandırır. Antiseptik bir yağ olan nane yağı, aynı zamanda ısırılan bölgenin enfeksiyon kapmasını da önler.

Limon : Bir limonu ikiye kesip etkilenen bölgeye bastırın. İltihabı ve ağrıyı dindirir.

Soğan veya Sarımsak : Kaşıntıyı ve kabarcıkların giderilmesinde soğan ve sarımsak çok faydalıdır. Etkilenen bölgeye soğan veya sarımsağı keserek iç kısımlarını etkilenen bölgeye sürebilirsiniz.

Aloe Vera : Jelini etkilenen bölgelere sürdüğünüzde kabarcıkları, iltihabı ve kaşıntıyı giderir.

Fesleğen Yaprağı : Yaprakları suda haşlanıp süzüldükten sonra bölgeye sürülür.

Bal : Etkilenen bölgeye bir miktar sürüldüğünde kısa sürede iyileşme sağlar.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:30
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