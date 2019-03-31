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Böcek oyunu kullandı

Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 12:41
Böcek oyunu kullandı

Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, oyunu kullandı. Böcek, “Demokrasinin ve Antalya’mızın kazanmasını istiyoruz. 25 yılık bilgi birikimlerimizle geliyoruz inşallah” dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, oy kullanmak için saat 11.20 sıralarında Bedriye Bileydi İlkokulu’na geldi. 1176 numaralı sandıkta oyunu kullanacak olan Böcek, kuyrukta bir müddet sıra bekledikten sonra zarf ve pusulasını alarak kabine girdi ve oyunu sandığa attı.


Okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Böcek, seçimlerin Antalya ve tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. 100 gündür sahalarda gece gündüz demeden seçim çalışmaları yaptıklarını kaydeden Böcek, “Antalya’mızda 19 ilçemiz ve 913 mahallemize ulaşmaya çalıştık. Bütün vatandaşlarımızla dertleştik. Hep beraberce inşallah Antalya’mızı yönetmeye talip olduğumuzu söyledik. Seçimlerle ilgili gelişmeler iyi görünüyor. Vatandaşımızın oyuna bugüne kadar ipotek koymadık. Önemli olan demokrasinin kazanması, Antalya’mızın kazanmasıdır” dedi.



“25 yıllık bilgi ve birikimimizle geliyoruz”


Böcek, tüm siyasi partilere başarı dilediğini belirterek, “25 yılık bilgi birikimlerimizle geliyoruz inşallah. Ama hayırlısı Allah’ın ve milletimizin desteği ile olacaktır. Ben bu anlamda bütün siyasi partilere başarılar diliyorum. Ülkemizdeki seçimlerin de demokrasi açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün vatandaşlarımızın da istediği adaya oy kullanmasını istiyorum. Bundan sonraki sonucu 21-22 sularında alacağız inşallah ve Antalya’mız kazanacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:41
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