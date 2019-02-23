Böcek, Antalya için 6 başlık altında 77 projesini tanıttı

CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, 6 başlıkta yer alan 77 projesini yaptığı tanıtım toplantısıyla açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, proje tanıtım toplantısını Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdi.Böcek, 20 yıldır büyük bir onurla aralıksız sürdürdüğü Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevinden sonra, doğup büyüdüğü kente vefa borcunu ödemek için Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu söyledi.

Belediyeciliğin sadece betonla, asfaltla, taşla, inşaatla değil, insan sevgisiyle, hizmet aşkıyla ilgili olduğuna inandığını dile getiren Böcek, “Çünkü bana göre belediyecilik, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, dertlerine derman olmaktır. Belediye Başkanı olduğum 20 yıllık süre içinde, vicdanımı rahatsız edecek hiçbir şeyin altına imza atmadım, tutamayacağım sözü asla vermedim. Gerçekleştirdiğimiz her projede önceliğimiz, halkımızın daha mutlu ve huzurlu olmasına, yaşam kalitesini artırmaya yönelikti. Geriye dönüp baktığımda, bunu birlikte başardığımızı görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum.”diye konuştu.

"Katılımın olduğu yerdeatılım olur"

El ele, gönül gönüle vererek, Antalya’yı hakettiği konuma birlikte getireceklerini kaydeden Muhittin Böcek, “ Bu yüzden “Ben, sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız” diyoruz. Antalya gibi bir şehri tek elden, tek merkezden yönetmek mümkün değil. Dünyanın bütün modern kentleri artık ortak akılla, halkın yönetime katılımıyla yönetiliyor. Üstelik bu yönetim modeli, çok da başarılı oluyor. Biz de Antalya’mızı ortak akılla yönetmeyi esas

alacağız. Antalyalı hemşehrilerimizi yönetim sürecine dahil edeceğiz, karar alma süreçlerinde onların söz sahibi olmasını sağlayacağız. Antalya’da söz sahibi Antalyalı hemşehrilerim olacak. Gençlerin, kadınların, yaşlıların, engel tanımayan kardeşlerimin, yerleşik yabancı hemşehrilerim; kısaca toplumun her kesiminden vatandaşımızın isteklerini, taleplerini, onlardan dinleyeceğiz. Antalya ortak sorunlar karşısında beraber hareket eden, ortak karar veren bir şehir haline gelecek. Çünkü biliyorum ki katılımın olduğu yerde atılım da olur.”diye konuştu

"Alışılagelmiş belediyecilik sona erecek"

Hizmette eşitlik ilkesinden yola çıkarak altyapıdan imara, eğitimden kültüre, toplu taşımadan kent planlamasına kadar, şehrin bütün bileşenleriyle birlikte ortak kanaat oluşturup, birlikte hareket edeceklerini işaret eden Böcek, “Antalya gibi bir dünya kentini yönetmek demek, sadece günü, dönemi kurtarmak değil, uzun vadeli planlama yapmak; Antalya’yı geleceğe hazırlamak demektir. Öncelikle şunun bilinmesini istiyorum; 7’den 77’ye Antalya’da yaşayan tüm vatandaşlarımızı mutlu etmek, onların daha yaşanabilir bir kente sahip olması, sorunlarına çözüm bulunması, ve refah seviyelerinin artırılması temel hizmet anlayışım olacak. Antalya halkına şunu söylemek istiyorum; alışılagelmiş belediyecilik anlayışı Muhittin Böcek döneminde sona erecek. Vatandaşlarımız her daim yanı başlarında bizi bulacak, gerektiğinde seslerine ses verecek, gerektiğinde ellerinden tutacak ve hep çözüm üreteceğiz. Hayata geçireceğimiz tüm projelerimizin odağında insanımız var. Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Antalya’da yaşayan insanların tümünü mutlu edeceğiz.”diye konuştu.

"Yerelden kalkınma modeli"

Antalya’nın ihtiyaçlarına yönelik projeler hazırladıklarına vurgu yapan Böcek, “ Projelerin oluşturulmasında biraz önce sözünü ettiğim ortak aklı devreye soktuk. Biz birlikte yaparız dedik ve Antalya’mızın önde gelen meslek odalarımız, akademisyenlerimiz, sivil toplumkuruluşlarımızın temsilcileri ile Antalya’mızın ve Antalyalılarımızın çözülememiş sorunlarına çareler üretmeye çalıştık. Projelerimizi hayata geçirdiğimizde, hem aile ekonomisine fayda sağlayacağına, hem vatandaşımızı mutlu edeceğine, hem de Antalyamıza değer katacağına inanıyoruz. Antalya’da yerelden kalkınma modelini hayata geçireceğiz. Bu modelle, esnafımız kazanacak, tüccarımız kazanacak, turizmcimiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak, işçimiz kazanacak, kadınlarımız kazanacak, gençlerimiz kazanacak yani Antalya kazanacak. Yerelden kalkınma modeli Antalyalıya iş sağlayacak, üreticiye kazandıracak. Çünkü Antalya’nın kaynakları Antalya için akıllıca kullanıldığında bu güzel kent kalkınacak ve tüm Antalyalılar kazanacak. Yeter ki, uygulanabilir ve ihtiyaçlara yanıt verecek doğru projelere imza atalım. Bana oy versin, vermesin herkesin belediye başkanı olacağım. Bu sözü şimdiden veriyorum. 31 Mart gecesi bu şehirde herkes kazanmış, Antalya’mız kazanmış olacak.”dedi.

"Kimse işten çıkarılmayacak"

“Gazipaşa’da Kaş’a kadar Antalya’nın tamamına hizmet edeceğim.”diyen Böcek, “ Antalya’nın planlı, kurallı ve kimlikli bir kent olması için A’dan Z’ye çalışmalarımızı yaptık, projelerimizi bunlara göre hazırladık. Sorunları doğru teşhislerle çözüp, bu kenti hak ettiği konuma getireceğiz. Belediyeler siyaset değil, hizmet üretmesi gereken kurumlardır. Bugüne kadar kimsenin ekmeği ile oynamadık, hep kazandırmaya çalıştık. Hiçbir belediye çalışanı siyasi görüşünden dolayı işten çıkarılmayacak. Çünkü biz birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız.” dedi.

"Sözüm söz"

Seçim gününe kadar Antalya’da ulaşmadık yer bırakmayacaklarının altını çizen Böcek, “Önümüzde sadece 36 gün kaldı. Kapı kapı, ev ev, sokak sokak, cadde cadde çalışarak, Antalya’da ulaşılmadık bir yer bırakmayacağız. Antalya sevdamızı, Antalya’ya dair hayallerimizi, Antalya halkına anlatacağız, taleplerini, isteklerini, sorunlarını dinleyeceğiz. Birlikte yapabileceklerimizi konuşacağız. Bu güzel şehre ve onun güzel insanlarına hizmet etmek için, ekibimle beraber çeyrek asırlık tecrübemiz ve bilgimizle göreve hazırız. Ant olsun Antalya’ya, çok çalışacağız. Ant olsun Antalya’ya, birlikte başaracağız. Ant olsun Antalya’ya, Antalyalı’ya biz kazandıracağız. Sözüm söz.”dedi.