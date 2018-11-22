Böbreklerinizi önemseyin

Ülkemizde 74 bini aşan son dönem böbrek yetmezlikli hastanın %19'unun böbrek nakilli, yüzde 81'lik büyük grubun ise diyaliz altında.

Sağlık Bakanlığı'nın büyük çabaları ve teşviki ile günümüzde 72 nakil merkezinde yıllık böbrek nakli sayısı 3 bin 400'ü geçti. Her yıl diyaliz havuzuna eklenen 10 bin hasta ile yıllık böbrek nakli sayısı, ihtiyacı karşılamaktan çok uzak maalesef. Dünyada erişkinlerin yaklaşık %10'u böbrek hastası.

Bunları böylece okuduktan sonra..

Böbrekleri bitiren alışkanlıklar nelerdir? Yapılan hangi yanlışlar böbrek sağlığını bozar? Bu soruların cevabını merak etmez misiniz.

Vücudumuzdaki fasulyeye benzeyen organlarımız böbrekler, kanı filtreler, metabolizmanın atık ürünlerinin atılmasını sağlar.

Vücudun asit baz dengesini düzene sokar, vücudun sıvı elektrolit dengesini düzenler, kan basıncını ve kan hacmini düzenler, gerekli hormonları ve enzimleri üretir.

Böylesine önemli olan bir organın zarar görmesi de sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Yaptığımız bazı hatalar da böbreklerin zarar görmesine sebep olabilir.

Aşırı protein tüketimi

Fazla protein tüketimi, fazla amonyak üretir. Böbrek ise bunu nötralize etmek için aşırı çalışır ve böylece yavaş yavaş güçten düşer.

Ve sonra Tuz..

Tuz, böbrek yetmezliğine en büyük sebeptir. Çok fazla tuz, vücut elektrolitlerini ve kan basıncını düzenlemek için böbreklere fazla baskı uygular.

Fazla su kaybetme

Dehidrasyon durumu, susuzluğu yok sayar ve vücudu kuru tutmak için böbrek fonksiyonunu durdurur. Böbrek düzgün bir şekilde çalışabilmek için suya ihtiyaç duyar. Bunun için günde yaklaşık 10 bardak su içilmeli. Yeterince su tükettiğinizi anlamak için idrarınızın rengine bakmalısınız.

Sağlıklı idrar rengi sarıdır. İdrar rengindeki farklılıklar bazı hastalıkların habercisi olabilir. İdrarın rengi koyu ya da açık renk olabilir.. İdrar koyu sarıysa gerektiği kadar sıvı almamışsınız demektir. Açık sarı ise çok fazla sıvı aldığınızı gösterir.

Sigara, nargile, alkol..

Kan damarlarının daralması ve sertleşmesiyle bağlantılı olarak böbrekler de dahil tüm vücut organlarına kan temini olumsuz olarak etkilenir.

Çok fazla alkol tüketimi, kandaki ürik asit düzeyini artırır. Böbreklerdeki boruların tıkanmasına ve taş oluşumuna sebep olur.

Olur olmaz ilaçlar

İlaçların kötüye kullanımı, özellikle ağrı kesici, böbreklere zarar verebilecek yan etkilere yol açabilir. Kan basıncı ve diyabet için reçete edilen bazı ilaçların doğru dozda ve doğru şekilde alınması gerekir. Doğru alınamaması böbrek yetmezliğine yol açabilir.

B6 vitamini eksikliği

Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, B6 vitamini eksikliğinin böbrek taşı riskini artırdığını gösterdi.

Bu vitamin kaynakları arasında ayçiçeği tohumları, Antep fıstığı, nohut, balık ve nişastalı sebzelerde bulunur.

Ne çektiklerini keşke bir de diyaliz hastalarına sorabilseniz...