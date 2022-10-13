Böbreklerin doğal ilacı: Gilaburu suyu böbrek taşını, safra taşını eritiyor! Günde 1 bardak bile içseniz...

Gilaburu suyu ne işe yarar?

İdrar söktürücü etkisi olan gilaburu, vücuttan fazla suyu uzaklaştırarak ödem ve ödeme bağlı şişkinliklerin de hızla geçmesini sağlar. - Bağırsakların sağlıklı çalışmasına destek olur ve kabızlığı önler. - Sivilce, siyah nokta gibi sıkça yaşanan cilt problemlerinin de geçmesine yardımcı olur.

Böbreklerin doğal ilacı

Bazen uzun süre herhangi bir belirti göstermeyen bu taşlar kimi zaman idrar yoluna düşerek hastaların dayanılmaz ağrılarla sağlık kuruluşlarına başvurmasına neden olabilmektedir.

Sırt ve karın bölgesinde şiddetli ağrı ile belirti gösteren böbrek taşı, idrar yoluna doğru hareket ederek kendiliğinden dökülebilir. Kendi kendine vücuttan atılmadığı zamanlarda ise idrar yollarını enfekte ederek tedaviye ihtiyaç doğurur.

İdrar söktürücü etkisi olan gilaburu meyvesi, böbrek sağlığına faydaları ile öne çıkıyor.

-Halk arasında geleboru, Frenk üzümü gibi isimlerle de anılan, botanik dünyasında viburnum opulus ismiyle bilinen gilaburu bitkisi, kıpkırmızı top top, salkım şeklinde bir bitki. Acımsı bir tadı olan gilaburu genel olarak suyu hazırlanarak tüketiliyor.

-Böbrek taşının düşmanı olarak bilinen gilaburu, suyu sıkılarak düzenli tüketilmesi halinde sağlığa kavuşulmasına yardımcı olabiliyor.

-Böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olmasıyla bilinen gilaburu, böbrek taşlarına ve böbrek kumuna karşı da oldukça etkili olduğu bilinir.

-Bağırsakların sağlıklı çalışmasına destek olur ve kabızlığı önler.

-Gilaburu suyunun her gün sabah ve akşam olmak üzere 1 bardak yemeklerden önce ya da sonra içilmesi önerilir.

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