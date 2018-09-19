Böbrek taşı engellenebilir

-Taşların oluşumunu engellemek mümkün mü?

-Elbette mümkün. Size 24 saatlik idrar analizi ve kan analizi yapılır. Metabolik değerlendirme denilen bu işlemlerle idrarda taş oluşumuna yol açabilecek maddelerin düzeyleri ölçülüp sonuca göre diyet ya da ilaç verilebilir.

-Böbrek taşı ırsî midir?

-Kesinliği yok ama, ailenizde taş hastalığı olanlar varsa, sizde de taş hastalığı olabilir.

Taş oluşumunu engellemek için bol miktarda sıvı alınmalıdır. Özellikle su içilmesi şart..

Endişelenmeyin idrar yollarında kanser çok az

-İdrar yolu tümörleri yaygın mıdır?

-Hayır, aslında tümörlere çok az rastlanmaktadır. Olanların büyük çoğunluğu maalesef habis tümör olur.

-Belirtileri nedir?

-İdrarda kan, sidik torbasına idrar getiren kanalın tıkanması ve sonradan gelen enfeksiyon..

-Nasıl teşhis edilir?

-İdrar kanalının röntgenle incelenmesi ve sonda idrar yoluna sokulduğu zaman bir tıkanmaya rastlanmasıyla.

-Tedavisi nasıl yapılır?

-İdrar yolunun böbrek ile birlikte alınmasıyla. Ayrıca idrar yoluna girişte idrar torbasının da bir kısmının alınması gerekecektir.



-Ameliyatlar ciddi sayılır mı?

-Evet, ama operasyonların büyük çoğunluğunda iyileşme beklenebilir.

-İdrar yolundaki tümörler ameliyat yoluyla tedavi edilebilir mi?

-Evet, zamanında teşhis konmuşsa ve ameliyat yukarıda gösterildiği şekilde yapılırsa.

-Ne kadar zaman hastanede kalınması gerekir?

-Yaklaşık iki ila üç hafta.

Böbrek naklinde ikizler daha şanslı

Kanal ağzı, oluşan taşla tıkanmış ve idrar artık akamaz hale gelmiş

-Böbrekler bir insandan başkasına başarılı bir şekilde nakledilebilinir mi?

-Evet. Tıbben kolaylıkla yapılabilinmektedir. Ancak zorluklar ameliyat sonrası doku reddi olduğu zaman başlıyor. Bu tepkiler maalesef ameliyattan birkaç hafta veya birkaç ay sonra kendilerini gösterebiliyor.

-Başarılı bir böbrek transplantasyonundan sonra bir böbreğin ölmesinin sebebi nedir?

-Reddetme tepkisi diye anılan bir olay meydana gelir. Her insanın bağışıklık sisteminde yabancı cisimlere karşı koruyucu antikorları bulunmaktadır. Başka hayvanlardan veya insanlardan gelecek doku hücreleri ev sahibi tarafından yabancı olarak görülür ve normal korunma mekanizmaları bunları yok etmek için seferber olurlar. Böylece nakledilen bir böbrek, alıcının beyaz, kan hücrelerinin saldırısına uğrayarak öldürülür.

-Böbrek nakli ne zaman gerekli olur?

-Bu ameliyat, ancak böbrek yetersizliğinden hayatı tehlikede olan bir kişiye son bir şifa vesilesi olarak yapılır. Bu kategoriye şu durumlar girmektedir: Üremi, fazla kistli böbrekler (polikistik), çeşitli taşlardan ve ileri gelen enfeksiyonlardan kronik böbrek iltihapları ve tek böbreği olan bir hastanın bu böbreğinde habis bir tümörün bulunması.

-Hangi tür böbrek transplantasyonları en çok başarı şansına sahiptir?

-Nakledilmiş bir böbreğin en çok yaşama şansının bu böbreğin ikiz bir kardeşten nakledildiği zaman olduğu görülmüştür.

-Reddetme tepkisini önlemek için çareler var mıdır?

-Evet. Reddetme tepkisi en şiddetli halinde olduğu dönemde bunu yavaşlatmak için bazı metotlar mevcuttur. Imuran gibi ilaçlar ve naklin yapıldığı kısma X ışını radyasyonu yararlı olabilmektedir. Bu yolda, ev sahibinin nakledilen böbreği öldürecek antikorları üretme imkanı bazı hallerde önlenebilinecektir.